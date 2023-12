Confira cursos gratuitos para quem deseja empreender em 2024

O empreendedorismo é uma iniciativa econômica que é cada vez mais buscada pelos brasileiros. Em 2022, de acordo com o relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM), realizado pelo Sebrae e pela Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe), o Brasil ficou em quinto lugar no ranking global de empreendedorismo. Segundo a mesma fonte, outro dado que comprova esse movimento é que 67% da população brasileira adulta, ou seja, entre 18 e 64 anos, está envolvida com esse modelo de negócio.

Os motivos para investir no próprio negócio são os mais variados, e vão desde realizar o sonho de comandar uma empresa particular e única (25%) a ter mais independência (18%). Essas informações são da Confederação Nacional dos Jovens Empresários (CONAJE) que entre os anos de 2018 e 2019, entrevistou seis mil jovens empresários entre 18 e 39 anos e, assim, identificou alguns padrões do perfil do empreendedor brasilileiro.

Independentemente da motivação, o fato é que para empreender é necessário aprender e se especializar em diversos ramos. Para isso, há várias instituições e plataformas que oferecem treinamentos e capacitações para quem deseja começar um negócio. Um desses exemplos é a MCampus Comunidade, plataforma educacional online e gratuita da Arcos Dorados, operadora do McDonald’s em 20 países da América Latina e Caribe.

“A oferta de um primeiro emprego formal para os jovens e o comprometimento com sua formação integral em competências que serão necessárias por toda a vida, fazem parte da missão da Arcos Dorados. Por isso, continuamos reforçando nosso compromisso de facilitar o acesso ao treinamento e a capacitações por meio da MCampus Comunidade”, afirma Josane Julião, Reitora da Hamburger University e gestora da plataforma.

Com mais de 100.000 inscritos nos mais de 20 cursos disponíveis, a iniciativa conta com opções interessantes para quem deseja empreender em 2024 e desenvolver-se pessoalmente e profissionalmente. Entre elas estão:

Empreendedorismo: criado para o aluno desenvolver habilidades de transformar as ideias em projetos concretos;

criado para o aluno desenvolver habilidades de transformar as ideias em projetos concretos; Negociação e influência: ensina técnicas e uso de comunicação assertiva para atingir objetivos de alto impacto, tendo a exposição de ideias e a argumentação como meios para gerar confiança, desenvolver novas relações e alcançar resultados;

ensina técnicas e uso de comunicação assertiva para atingir objetivos de alto impacto, tendo a exposição de ideias e a argumentação como meios para gerar confiança, desenvolver novas relações e alcançar resultados; Inovação para o resultado: coloca em prática a importância da inovação para gerar valor a um negócio, implementando técnicas e procedimentos estratégicos;

coloca em prática a importância da inovação para gerar valor a um negócio, implementando técnicas e procedimentos estratégicos; Marketing digital: ensina conceitos fundamentais para potencializar uma ideia de negócio e desenvolver um plano de marketing integral.

Ao todo, são 26 cursos oferecidos gratuitamente na plataforma e qualquer pessoa acima de 16 anos está apta a realizá-las. Após a conclusão, os alunos recebem o certificado oficial da Hamburguer University, a Universidade Corporativa do McDonald’s. Para se inscrever e saber mais, basta acessar o site da Receita do Futuro.

Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe.

*Com informações da assessoria

