Moradores recebem primeiras casas reformadas pelo ‘Morar Melhor’ em Manaus

Manaus (AM) – Moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus, receberam, nesta sexta-feira (22), as primeiras casas reformadas por meio do programa ‘Morar Melhor’. O prefeito David Almeida da capital amazonense esteve na entrega, que tem o intuito de beneficiar quatro mil famílias, promovendo bem-estar, conforto e moradia digna.

“Essa ação faz parte do maior programa habitacional da história do município, que tem ajuda e a participação dos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, com emendas parlamentares. A gente entra na casa dessas pessoas com orçamento de até R$ 27 mil. São recursos que serão empregados, aproximadamente, na ordem de R$ 100 milhões durante o ano de 2024. Essas são políticas públicas que tornam realidade os sonhos de poder melhorar a condição de moradia da população”, disse o prefeito sobre o programa Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf).

Moradora do bairro Colônia Antônio Aleixo há mais de 30 anos, a dona de casa Márcia Cardoso Figueiredo, que vive com os filhos e o neto, conta que está realizando o sonho de passar as festas de fim de ano na casa reformada.

“Isso para mim é a realização de um sonho, vou passar o Natal com a minha casa nova, com toda minha família, esse é um momento de muita emoção”, comemorou a dona de casa.

O chefe do Executivo municipal também destacou que, com os investimentos na mão de obra das residências contempladas, será possível gerar ainda mais empregos de forma direta e indireta.

“Com esses R$ 100 milhões, vamos estar criando aproximadamente 19 mil empregos de forma direta e indireta. Isso é fundamental para a geração de emprego e renda na cidade, porque se contrata os trabalhadores no entorno da obra, e esses programas só somam para que nós possamos trabalhar para viver em uma cidade melhor”, completou Almeida.

Com o programa “Morar Melhor”, as moradias recebem a reforma completa nas estruturas, como troca de piso, portas e janelas, reforma de banheiro, entre outros. Durante esse período, as famílias são inseridas no Auxílio-Aluguel, benefício liberado no valor de R$ 600.

Processo

A seleção das localidades beneficiadas no projeto-piloto do programa foi feita a partir do projeto de Regularização Fundiária (Reurb), a Semhaf identifica as habitações classificadas como precárias, verifica a viabilidade de aplicação do programa e realiza a intervenção para reforma e melhorias. Nesse primeiro momento, os bairros beneficiados foram: Colônia Antônio Aleixo, Puraquequara e São José.

“Vamos encerrar o ano com nove unidades sendo entregues, porque esse é o nosso projeto-piloto. São unidades que foram selecionadas pela própria precariedade da área. A partir de janeiro, vamos retomar o programa, e assim iremos contemplar exatamente aquelas que estão nesse eixo”, afirmou o titular da Semhaf, Jesus Alves.

*Com informações da assessoria

