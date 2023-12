Booking é condenada na Justiça após cancelar hospedagem de clientes neste fim de ano

Reserva foi feita por meio do Booking e foi cancelada depois do check-in dos clientes

A plataforma de reserva de hospedagens Booking, foi condenada pela 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, por danos morais por cancelar hospedagens de clientes para as festas de final de ano sem comunicação prévia. A Justiça determinou o pagamento de indenização de R$ 2.500 por pessoa envolvida.

Os autores da ação contra o Booking fizeram uma reserva em uma pousada em Ubatuba, litoral de São Paulo, para passarem o Natal e o Ano-Novo. A reserva era dos dias 23 de dezembro de 2021 a 3 de janeiro de 2022.

A reserva foi feita por meio do Booking e foi cancelada depois do check-in dos clientes. A decisão do TJSP afirma que os autores da ação pedem indenização pelo cancelamento e por terem sofrido agressões físicas e ameaças da dona da pousada.

O UOL procurou o Booking e aguarda o envio do posicionamento da empresa.

A Justiça decidiu que o Booking deve pagar uma indenização de R$ 2.500 para cada um dos envolvidos. O processo tem três apelantes (pessoas que entraram com o processo na Justiça). Em seu voto, o relator do caso, o desembargador Gomes Varjão, afirma que os fatos narrados “ultrapassam aqueles vividos no cotidiano e excedem o razoavelmente esperado na vida em comunidade”.

“De rigor a condenação da parte não apenas à devolução do valor desembolsado com a reserva, mas também ao pagamento de indenização por dano moral”

Gomes Varjão em decisão

*Com informações do UOL

Leia mais

Condenada a trabalhar 2 meses em fast food após jogar tigela em atendendente

Loja é condenada a pagar R$ 20 mil após acusar cliente negro de furto

Autoescola é condenada a indenizar em R$ 40 mil cliente que fraturou a tíbia após queda no AM