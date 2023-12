Aurora Boreal lança videoclipe de ‘Carinha de Marrenta’ com participação de DJ É O Yuri

O ano ainda não acabou. E no apagar das luzes de 2023, a drag queen Aurora Boreal, lançou sua nova música “Carinha de Marrenta”, em todas as plataformas digitais, com produção e colaboração musical do DJ É o Yuri e composição por Egda Carolyn. O hit veio acompanhado de um videoclipe repleto de imagens, que não deixam a desejar em nenhuma super produção nacional, cheio de representatividades e uma coreografia divertida, assinada pelos coreógrafos Eduardo Cunha e Débora Júdice.

Aurora Boreal conta que esse lançamento foi uma forma de presentear seu público neste fim de ano: “Não pretendia lançar nada em Dezembro, a intenção era que esse trabalho ficasse para o primeiro semestre de 2024, mas meu coração dizia para eu fechar o ano com chave de ouro e tinha que ser com Carinha de Marrenta”, disse.

O clipe, ambientado no Barem Pub, foi produzido pelo produtor audiovisual Gabriel Leão e contou com o apoio de empresas parceiras da artista, como Instituto Valendo de Economia Criativa da Amazônia, Magazine Manaus, Invent Sunglasses, Galo de Manaus, Tua Mídia Assessoria e Lion Perucas.

Dentre os vários pontos altos da produção, vale destacar a participação especial da Companhia de Dança GRAVIUM, seguidores e amigos da drag queen, que também atua como ativista LGBTQIAPN+ e influenciadora digital, na cidade de Manaus.

“Esse projeto é a tradução da expressão ‘a união faz a força’. 50 pessoas se envolveram direta ou indiretamente para a sua realização e sou muito grata por todo apoio. Ser uma artista LGBTQIAPN+ em Manaus, em termos de oportunidades, não é uma missão facil, nem sempre somos bem recebidos, mas nós conseguimos. É mais um pra conta”, finaliza Aurora Boreal.

Para conferir o resultado dessa produção audiovisual independente, basta acessar o canal da Aurora Boreal no YouTube: youtube.com/@souauroraboreal. A música está disponível em todas as plataformas digitais.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Cantor Aleff Original lança videoclipe da música ‘Chacoalhando’ nesta sexta (22)

Batuc Banzeiro lança videoclipe com influências do gambá de Maués

Márcia Novo lança videoclipe “Sabíamos Bem”