Cantor Aleff Original lança videoclipe da música ‘Chacoalhando’ nesta sexta (22)

Manaus (AM) – O cantor Aleff Original lançará a música e o videoclipe de “Chacoalhando”, nesta sexta-feira (22). Com composição de Aleff e Mc Gutty, do Rio de Janeiro, a canção é uma homenagem à ‘mulherada’ e fala sobre um dia especial, em que a aniversariante está sensacional.

“A gente notou que não tem música desse naipe, que seja uma música dançante, chiclete e que não contenha palavrão que possa tocar em qualquer canto e que possa agradar tanto a criançada quanto os adultos. Ou seja, ela pode ser tocada também em boates quanto em qualquer outro lugar, como na rua, numa loja e na TV”, disse o artista.

Com letra Aleff Original e produção do DJ Alex Costa, ‘Chacoalhando’ também terá um clipe assinado pela Fly Produções, que vem construindo uma trajetória sólida em Manaus. Artista do casting da produtora, comandada pelo empresário Marcelo Lins, Aleff Original dá passos largos rumo ao sucesso em 2024, com agenda cheia e previsão de muitos lançamentos.

Quem é Aleff Original

Allef Original é MC há 10 anos. O artista amazonense iniciou no Rap, fazendo rimas entre amigos. Em seguida, ele percebeu que havia talento para isso e começou a investir na carreira artística de forma profissional. Aleff então migrou para o funk.

“No início, não tinha empresário. Era eu e meu primo correndo atrás. Muitas vezes fiz show sem troca de divulgação mesmo. Peguei vários ‘nãos’ na cara. Mas, graças a Deus tudo foi mudando. Tive a oportunidade de cantar com grandes nomes do nosso segmento como MC Bin Laden, MC MM da música ‘só que vrau’. Fizemos pré-shows também do MC G15, MC Kekel e Dj FP do trem bala, MC Kevinho entre outros artistas”, explicou.

O MC é conhecido no Amazonas por ser o primeiro MC amazonense a fazer show com Funk Rave ao vivo e por viajar todo o estado e até fora, fazendo show com o tema Baile do Original. Aleff Original está no Instagram com o @alefforiginal. Mais informações para shows pelo (21) 99237-8701.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Marcos e Belutti e Batista Lima encerram atrações musicais da 45ª Expoagro

Música e diversão vão marcar aniversário do canto Daniel Trindade no Êhbar, em Manaus

Em noite solidária, espetáculo une rock e música clássica no Teatro Amazonas