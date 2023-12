‘Réveillon Gospel’ ocorre neste sábado (30) em Manaus com Fernanda Brum e Cassiane

Manaus (AM) – O ‘Réveillon Gospel’ será realizado neste sábado (30), no palco da Ponta Negra, zona oeste de Manaus, com a participação das cantoras Fernanda Brum e Cassiane, além de outros artistas locais.

O evento inicia às 18h com a abertura de Jô Sousa e encerra com a apresentação de Leandro Nascimento, às 23h40. Confira a programação completa:

18h – Jô Sousa

18h30 – DJ Neto

18h40 – Família Seven

19h10 –DJ Neto

19h15 – Fernanda Brum

20h30 – DJ Neto

20h40 – Izabelle Ribeiro

21h20 – DJ Di Andrade

21h30 – Boas Novas

22h – DJ Dí Andrade

22h15- Cassiane

23h30 – DJ Di Andrade

23h40- Leandro Nascimento

As festividades de ano seguem no dia 31. O ‘Réveillon de Manaus 2023’ ocorre também na praia da Ponta Negra, com as apresentações de atrações nacionais como Joelma, Simone Mendes, Eduardo Costa, Dorgival Dantas e Kevin O Chris.

