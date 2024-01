Cetam abre inscrições para PSS de novos professores; saiba como participar

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, abriu, na manhã desta terça-feira (2), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) de novos docentes. Os candidatos interessados têm até o dia 6 de janeiro para submeter sua inscrição, on-line, diretamente no portal www.concursoscopec.com.br.

Os editais de n° 01 (Ensino Regular, Especial, Mediado por Tecnologia e Sistema Prisional) e de nº 02 (Ensino Indígena) disponibilizam mais de 3,6 mil vagas para professores, com carga horária de até 40 horas, que atuarão nas escolas da rede estadual, da capital e do interior, no ano letivo de 2024.

De acordo com a presidente da Comissão do PSS 2024, Marilene Remigio, nas primeiras horas de abertura do processo, foram realizadas mais de três mil inscrições simultâneas, o que gerou lentidão no sistema, porém, normalizado ainda no período da manhã.

“Tivemos muitos acessos ao mesmo tempo, e agora o sistema está funcionando normalmente”, afirmou a presidente.

O Processo Seletivo Simplificado 2024 (PSS/2024) por município, comunidade e sistema prisional é executado pelo Cetam, por meio da Comissão Permanente de Concursos (Copec). As inscrições para o PSS devem ser realizadas pelo portal oficial da instituição. Os editais constando o regulamento completo podem ser acessados, por meio do portal da Secretaria de Educação, http://www.seduc.am.gov.br/.

Interior em foco

Ao todo, serão disponibilizadas 3.658 mil vagas, sendo 3.479 para o interior do estado e 179 para a capital. Marilene Remigio destacou que a maior demanda de vagas é para o interior pois, grande parte das vagas, na capital, foram preenchidas pelos candidatos nomeados nos anos de 2020, 2021 e 2022 oriundos do concurso público de 2018

“Nesse sentido, também temos o edital de n° 02, que contempla apenas o Ensino Indígena, nas comunidades do interior do estado, exaltando essa demanda”, destacou a presidente da Comissão do PSS 2024.

Processo

O resultado final da análise do certame homologará os candidatos classificados em até 25 vezes o número de vagas ofertadas por disciplina, criando um cadastro de reserva para futura contratação temporária, a fim de preencher a demanda de vagas nas escolas estaduais em todo o Amazonas. O resultado e a homologação final, seguem o cronograma especificado nos editais.

Em 2023, mais de 1,1 mil novos profissionais da educação integraram a rede estadual de ensino do Amazonas, via aprovação em concurso público e PSS. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, a fim de garantir a oferta de um ensino de qualidade para os estudantes do Amazonas, investiu no reforço do quadro de profissionais da educação com a convocação de 299 candidatos aprovados em concurso público do edital de 2018 e 839 selecionados em PSS 2022.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Cetam divulga edital para cursos técnicos gratuitos em Manaus e interior

Fepiam e Cetam assinam termo de cooperação para qualificar indígenas e promover inclusão social

Wilson Lima e Eneva assinam termo de cooperação para instalação de unidade do Cetam em Silves