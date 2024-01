A Concessionária Amazon divulgou uma nota em suas redes sociais na terça-feira (2), esclarecendo que o funcionário da empresa não tinha autorização para usar o veículo, modelo BMW, quando causou o acidente que vitimou um motociclista, em Manaus.

A vítima, identificada como Miguel Oliveira dos Reis, de 29 anos, motorista de aplicativo, morreu, na terça-feira (2), após um poste ter caído em cima dele, na segunda-feira (1º), quando ele trafegava na rotatória da avenida Coronel Teixeira com avenida São Jorge, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, o condutor de um carro que seguia no sentido Centro, estaria embriagado e colidiu fortemente com um poste. O impacto acabou derrubando a estrutura, que tombou para o sentido contrário da via.

No momento em que o poste caiu, o motociclista de aplicativo estava passando na avenida com um passageiro na garupa. O condutor e a garupa ficaram caídos no chão. O poste atingiu o meio da motocicleta, que ficou presa embaixo da estrutura.

Veja a nota da empresa:

