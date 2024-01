Em Manaus, linha de ônibus 414 é suspensa durante período de férias

Manaus (AM) – O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou a suspensão temporária da linha de ônibus 414 durante o período de férias. Com a alteração, a partir desta segunda-feira (8), as linhas 046 e 415 passam a atender a demanda.

Conforme informações do IMMU, a linha 414 retornará o funcionamento no início do ano letivo. O itinerário percorria o trajeto Conjunto Canaranas / Terminal 3 / Terminal 2 / Cachoeirinha.

Confira como fica o percurso das linhas 046 e 415:

046 – Conjunto Canaranas / Vila Real / Terminal 3

415 – Terminal 3 / Terminal 2 / Cachoeirinha

*Com informações da assessoria.

