Homem é preso por estuprar colega de trabalho no interior do Amazonas

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), cumpriu o mandado de prisão preventiva, nesta segunda-feira (8), de um homem, de 23 anos, na rua Tomazinho, bairro Itaúna, por estupro de vulnerável praticado contra sua colega de trabalho, 20 anos, na última quarta-feira (3).

Conforme a delegada Marna de Miranda, titular da unidade policial, as diligências em torno do caso iniciaram após a vítima denunciar o crime e, a partir da declaração dela, foram tomadas as medidas cabíveis e foi representada pela prisão preventiva do infrator.

“No dia do fato criminoso, o autor e a vítima estavam confraternizando na festa da firma em que prestavam serviço. Em um determinado momento, ela começou a ter mal-estar, em razão de ter ingerido bebidas alcoólicas, e ele se ofereceu para dar uma carona até a casa dela”, disse.

Segundo a delegada, durante o percurso, o indivíduo desviou o caminho, levou a jovem para a residência dele e praticou o abuso sexual, aproveitando que a vítima estava sob efeito de bebidas alcoólicas.

“O ato se caracteriza como estupro de vulnerável pelo fato de ela estar inconsciente. Após a denúncia, a vítima passou por exames de corpo de delito que comprovaram o estupro”, falou.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria.

