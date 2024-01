Terminais de ônibus tem higienização intensificada em Manaus

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em parceria com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), iniciou na segunda-feira (8) uma série de mutirões para a limpeza dos cinco terminais de ônibus espalhados em todas as zonas da cidade. Nos cinco espaços, circulam diariamente cerca de 150 mil usuários do transporte público.

O Terminal de Integração 1 (T1), localizado na avenida Constantino Nery, no centro da capital, zona Sul, foi o primeiro a receber as equipes de limpeza. Durante a limpeza, foram utilizados dois carros-pipas e cerca de 12 funcionários da Semulsp concluíram a lavagem do chão, teto e assentos, assim como a retirada do lixo acumulado no dia.

O vice-presidente de Transporte do IMMU, Alexandre Frederico, afirmou que o serviço de lavagem será realizado em primeiro momento nos cinco terminais de integração, e que se estenderá às plataformas de embarque e desembarque de passageiros localizadas ao longo das principais avenidas de Manaus.

“É importante oferecer para a população ambientes que assegurem o bem-estar e segurança da população, por isso estamos empenhados em realizar esse serviço que será estendido em todos os terminais, estações de transferência e plataformas do sistema de transporte público da cidade”, afirmou Frederico, destacando o papel e colaboração do usuário na manutenção da limpeza desses espaços.

O próximo terminal a receber a equipe de limpeza será o T5, localizado no bairro São José, zona Leste, nesta quarta-feira (10). Na sequência, o mutirão será realizado nos terminais 3 e 4.

*Com informações da assessoria.

