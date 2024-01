Senai Amazonas abre 4.346 vagas para cursos de qualificação gratuitos

Manaus (AM) — O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Amazonas) disponibiliza desta quarta-feira (10), até segunda-feira (15), 4.346 vagas gratuitas para cursos de Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional em Manaus. As inscrições deverão ser realizadas on-line, por meio do link do Google Forms no link: https://encurtador.com.br/lsyG9.

As aulas serão realizadas nas modalidades de ensino presencial, semipresencial e 100% EaD, em horários variados, conforme indicado no edital, e com início condicionado à formação de quórum. O edital pode ser acessado por meio das redes sociais do Senai Amazonas. Ao todo, 186 cursos serão oferecidos nas Escolas Senais de Manaus, sendo 147 cursos de aperfeiçoamento e 39 de qualificação.

Na Escola Senai Ações Móveis e Comunitárias (Avenida Rodrigo Otávio, 2394) há 624 vagas gratuitas, divididas em cursos de qualificação, sendo eles, Modista costureiro, de lingerie e de roupas sociais; e Modelista industrial de roupas de malha; e de aperfeiçoamento, os cursos Aprendendo a confeitar com bicos; Bolos caseiros e decorados com Chantinho; Confeiteiro de bolos de flores com açúcar e industrial; Doces personalizados; Manutenção de refrigeradores residenciais – Linha Branca; Modelagem virtual – CAD; Modelista industrial de tecidos planos; Operador de empilhadeira; Padeiro; Técnicas de confeitaria artísticas e Técnicas de pães francês, todos realizados de forma presencial.

A Escola Senai Antônio Simões (Avenida Rodrigo Otávio, 2394) oferece 1.112 vagas gratuitas para os cursos de aperfeiçoamento Acionamentos Eletroeletrônicos; Assistente de Controle de Qualidade; Circuitos Eletropneumáticos Aplicados à Manufatura; Comandos Elétricos; Controladores Lógicos Programáveis – CLP Básico; Controle de Processos Industriais; Desenvolvimento de Interfaces de Sotfwares em Aplicativos; Eficiência Energética; Excel Avançado; Inversores de Frequência; Leitura e Interpretação de Desenho Técnico; Leitura e Interpretação de Diagramas Eletrônicos; Leitura e interpretação de serigrafia de Componentes PTH e SMD; Lógica de Programação; Manutenção de Sistemas Eletrônicos Industriais; Manutenção de Subestação Abrigada; Manutenção e Higienização de Ar-condicionado; Mapeamento, Análise e Solução de Problemas – MASP; Montagem e Manuseio de Impressoras 3D; NR10 – Formação; Planejamento e Controle de Produção; Power Bi; Programação de Inversores de Frequência; Projetos de Sistemas Elétricos de Potência; Robótica Industrial Básica; Sistemas Lógicos; Programáveis de Manufatura e Treinamento Básico Operacional – TBO, todos realizados de forma presencial.

Além dos cursos semipresenciais de aperfeiçoamento, sendo Automação Básica com microcontroladores e Modelagem para impressão 3D. Já as vagas para os cursos de qualificação são para Eletricista industrial.

Na Escola Demóstenes Travessa (Avenida Rodrigo Otávio, 2829) estão sendo ofertadas 670 vagas, sendo 12 turmas com vagas para os cursos de qualificação Assistente administrativo; Bombeiro hidráulico; Design de interiores; Eletricista de redes de distribuição; Encarregado de obras; Manutenção em instalações elétricas residenciais; Marceneiro de móveis planos; Pedreiro de alvenaria e Pintor de obras. E mais 19 turmas com vagas para os cursos de aperfeiçoamento Análise de solo na construção civil (geotécnica); Assentador cerâmico; Elaboração de projetos arquitetônicos no sistema BIM – 3D; Informática básica e avançada; Instalação de sistema de alarme; Instalação de sistema de CFTV de segurança; Instalador de sistemas eletrônicos de segurança; Montador de móveis; Montagem de quadro de distribuição e acionamentos elétricos e Orçamento de obras.

Já na Escola Senai Waldemiro Lustoza (Avenida Carvalho Leal, 555) estão sendo oferecidas 1.940 vagas gratuitas, sendo 40 turmas com cursos de aperfeiçoamento e 21 turmas com cursos de qualificação, sendo 9 destas, oferecidas no formato EaD.

Cursos disponíveis

– Cursos de aperfeiçoamento, presencial

Mecânico de manutenção em motocicletas; Métodos quantitativos aplicados à almoxarife; Desenhista técnico mecânico; Desenhista técnico mecânico – Solid Edge; Fresador mecânico convencional; Hidráulica industrial; Injeção eletrônica de motocicletas; Leitura e interpretação de desenho técnico mecânico; Mecânico de manutenção em motores álcool e gasolina; Mecânico de manutenção em sistema de freios, suspensão e direção de veículos leves; Métodos quantitativos aplicados à mecânica; Metrologia aplicada a mecânica; Pneumática industrial; Preparador de torno CNC; Preparador e operador de centro de usinagem CNC; Processo de fabricação convencional; Robótica colaborativa aplicada; Soldador industrial; Soldador industrial (Eletrodo Revestido); Tecnologia mecânica e Torneiro mecânico.

– Cursos de qualificação, presencial

Eletricista de automóveis; Mecânico de manutenção de máquinas industriais; Mecânico de manutenção em automóveis; Mecânico de manutenção em motocicletas; Mecânico de manutenção em motores a diesel e Operador de injetora de plástico.

– Curso de qualificação à distância

Assistente Administrativo; Almoxarife; Assistente de controle de qualidade; Assistente de recursos humanos; Gestão de sistemas logísticos; Logística de industrial; Técnicas de inventário e Logística sustentável.As vagas ofertadas em gratuidade regimental são destinadas a Pessoas Físicas (PF), autodeclaradas de baixa renda.

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas on-line, por meio do link do Google Forms (https://encurtador.com.br/lsyG9), presente no arquivo do edital, já liberado nas redes sociais do Senai Amazonas.

Para efetivação da matrícula, o Senai fará contato com os contemplados com a vaga do curso, por e-mail e/ou telefone informados no formulário de inscrição. Necessário ressaltar que serão aceitas somente inscrições com dados completos.

Os prazos e procedimentos estabelecidos na chamada, assim como suas eventuais alterações e demais procedimentos, devem ser acompanhados por meio das redes sociais do Senai Amazonas.

