África do Sul diz que Israel mostra ‘intenção genocida’ com palestinos

Um dos advogados que representa a África do Sul, no processo contra Israel sobre genocídio em Gaza, disse que havia uma “característica extraordinária” neste caso: “os líderes políticos de Israel, comandantes militares e pessoas que ocupam posições oficiais, declararam sistematicamente e em termos explícitos sua intenção genocida.” A declaração de Tembeka Ngcukaitobi aconteceu durante a primeira audiência do processo na Corte Internacional de Justiça, em Haia.

Ele disse que essas declarações “são então repetidas por soldados no terreno em Gaza enquanto se envolvem na destruição dos palestinos e da infraestrutura física de Gaza.”

“A intenção especial de genocídio de Israel está enraizada na crença de que, na verdade, o inimigo não é apenas a ala militar do Hamas, ou mesmo do Hamas em geral, mas está incorporado no tecido da vida palestina em Gaza”, afirmou Ngcukaitobi.

Ele citou o discurso do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu às forças israelenses em 28 de outubro, antes do iminente lançamento de sua ofensiva terrestre em Gaza.

“Lembre-se do que Amaleque fez com você”, disse Netanyahu em seu discurso, que Ngcukaitobi disse ao tribunal “se refere a uma ordem bíblica de Deus a Saul pela destruição retaliatória de um grupo inteiro de pessoas conhecidas como amalequitas.”

Ngcukaitobi citou um versículo do livro de Samuel também se referindo aos amalequitas. “Não os poupem; matem homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e burros”, diz o versículo.

Ngcukaitobi então fez referência a citações do ministro da Defesa israelense Yoav Gallant.

“Em 9 de outubro, o ministro da Defesa Yoav Gallant deu uma atualização da situação ao exército, onde disse que, como Israel estava impondo um cerco completo a Gaza, não haveria eletricidade, nem comida, nem água, nem combustível. Tudo estaria fechado. Porque Israel está lutando contra “animais humanos ” ‘, disse Ngcukaitobi ao tribunal.

Ngcukaitobi continuou: “Falando às tropas na fronteira de Gaza, ele instruiu que ele liberou “todas as restrições” e que Gaza não retornará ao que era antes.”

“Eliminaremos tudo. Alcançaremos todos os lugares”, disse Ngcukaitobi, citando Gallant.

