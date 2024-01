Helicóptero tomba durante treinamento na Base Aérea de Manaus

Um helicóptero da Marinha caiu na manhã desta sexta-feira (12) na Base Aérea de Manaus. Não houve feridos graves e as causas do acidente não foram informadas. As informações são do site Folha de SP.

Segundo a Marinha, a aeronave 7055, do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste (EsqdHU-91), sofreu o acidente durante um voo de adestramento.

Os tripulantes da aeronave foram atendidos no Hospital de Aeronáutica de Manaus e passam bem.

Em nota, a Marinha não informou quantas pessoas estavam no helicóptero. “As causas e circunstâncias do acidente estão sendo apuradas”, diz nota.

Uma foto que circula nas redes sociais mostram o helicóptero tombado no chão.

Esse é o quarto acidente com helicóptero no país em menos de duas semanas.

