Manaus aumenta alfabetização, alcançando 96% no 3º ano do fundamental da rede de ensino

Manaus (AM) – Manaus aumentou o número de alfabetização nos estudantes da rede de ensino. Uma comparação, realizada pela Gestão Integrada da Escola (Gide), aponta que em 2022, no 1º ano, 12.345 mil estudantes foram alfabetizados; e em 2023, esse total foi de 17.750, um aumento de 3%, alcançando 75,5% dos alunos matriculados no 1º ano. Já na última fase da alfabetização, que é o 3º ano, em 2022 foram 19.671 mil alunos alfabetizados, e em 2023, 22.918, percentual 14,3% e mais de 96% dos estudantes da rede alfabetizados.

A Prefeitura tem intensificado cada vez mais o processo de ensino-aprendizagem nos anos iniciais, que corresponde do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e principalmente nas fases da alfabetização, que são o 1º, 2º e 3º ano. O mesmo crescimento também ocorreu no 2º ano, onde em 2022, 18.891 estudantes foram alfabetizados; e 2023, esse número subiu para 22.792, tendo 93,7% dos alunos alfabetizados.

Esse grande resultado conta com o apoio dos professores, familiares, equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o entusiasmo dos alunos e os projetos desenvolvidos pela rede municipal de Educação, como o “Alfabetiza Manaus”, lançado em 2022, com o objetivo de erradicar o analfabetismo em Manaus.

De acordo com o subsecretário de Gestão Educacional, Júnior Mar, a gestão do prefeito David Almeida e da secretária de Educação, professora Dulce Almeida, busca um resultado com qualidade.

“O resultado que conquistamos nesse um ano é o reflexo da aprendizagem que desenvolvemos na rede municipal, que trabalha de forma enfática a alfabetização. Temos lacunas de aprendizagem que advém desde a pandemia, com crianças que têm dificuldades na leitura, escrita e que precisam ser aprimoradas, e toda equipe da Semed tem trabalhado para isso e os resultados estão aparecendo, com esse crescimento de estudantes alfabetizados até o 3º ano”, concluiu o subsecretário.

