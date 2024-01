VÍDEO: em entrevista Xand Avião diz que Juliette ‘não é cantora’

Em entrevista Xand analisou Juliette como cantora e deu sua opinião do que acha da extensão vocal da artista

O cantor Xand Avião afirmou em uma entrevista ao podcast do G1 que Juliette não é cantora. Ele opinou sobre a carreira na música da ex-BBB 21, reconhecendo o potência vocal e a afinação de Juliette, mas esses fatores não seriam suficientes para a artista ser considerada uma cantora, segundo Xand.

“A Juliette não é cantora. Fizeram uma cantora nela. O pessoal fica cobrando ela pra cantar bem, mas a Juliette é uma pessoa afinada para cantar, mas não cantora”, declarou em entrevista ao podcast G1.

Lembrando que Xand Avião e Juliette regravaram uma das músicas do artista para o novo projeto dele, “Mixtura”.

Em entrevista ao podcast do G1, Xand Avião afirma que Juliette não é cantora. pic.twitter.com/l1DyMGlpzS — Portal Em Tempo (@emtempofb) January 16, 2024

O cantor afirmou que Juliette vai conseguir alcançar êxito ao se tornar uma cantora pois é bastante empenhada nas aulas de canto.

O artista afirmou que assistiu a uma apresentação de Juliette e se impressionou com a potência vocal da estrela quando cantaram a faixa “Alto Estação”. No entanto, manteve sua opinião inicial.

Vencedora do BBB 21 Juliette Freire Feitosa se lançou na música em 2022 com o álbum intitulado Caminho, posteriormente lançou Ciclone e depois o EP Juliette, a advogada, maquiadora e agora cantora lançou algumas parcerias importantes com João Gomes e Marina Sena.

Com um fã apaixonados intitulados cactos Juliette vem consolidando uma carreira como empresária e influenciadora a parte da música ficou a cargo da Rodamoinho Records produtora de Anitta que ajudou no início da carreira da artista no pós BBB.

*Com informações do site O Dia

Leia mais

Juliette é criticada por divulgar turnê ‘Ciclone’ em Porto Alegre e apaga publicação

Juliette recebe vibrador de presente de Angélica

Luísa Sonza tira Manaus de agenda de shows da turnê Escândalo Íntimo