Juliette recebe vibrador de presente de Angélica

Acessório é lançamento da marca de Angélica e custa R$ 500; confira foto do presente

A influenciadora e cantora Juliette compartilhou nas redes sociais sobre um presente inusitado que recebeu, um vibrador. O acessório íntimo no valor de R$ 500 foi enviado por Angélica, por meio da empresa de bem-estar feminino que a empresária é sócia.

O vídeo mostra uma caixa personalizada com chocolates em formato de vagina e uma carta, além do vibrador, que conta com 10 modos de vibração. O acessório é lançamento da marca.

“Esse foi Angélica que mandou, tá querida? Maravilhosa”, celebrou ao mostrar os detalhes do presente recebido.

