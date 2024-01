Colônia de Férias oferece recreação aquática e visita ao Cigs em Manaus

As crianças de 5 a 12 anos, inscritas na Colônia de Férias do Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou puderam participar, nesta quarta-feira (17), de atividades recreativas e aquáticas da piscina interna da unidade. A programação de férias no centro voltada às crianças da comunidade, iniciou na segunda-feira (15) e se estende até quinta-feira (18).

O Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce está localizado na avenida Brasil, s/nº, Santo Antônio, zona oeste de Manaus.

Técnicos da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), que administra do centro, e os integrantes do Projeto Mais Vida prepararam uma programação especial envolvendo recreação, divertimento, acessibilidade, lanches, ida ao zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGs). A colônia do Magdalena Daou vai encerrar nesta quinta-feira com uma sessão de cinema.

A supervisora do Magdalena Daou, Laila Bruna Almeida, disse que o objetivo da Colônia de Férias é proporcionar aos filhos dos usuários, incluindo integrantes do Projeto de Natação para Crianças com Necessidades Especiais (PCDs), e da comunidade como um todo, atividade lúdicas, lazer, diversão e entretenimento neste período de férias escolares “A procura extrapolou as previsões, nos levando a reorganizar a programação para atender ao público que nos procurou, dividindo por faixa etária”, enfatizou.

As mães são as mais interessadas em proporcionar diversão, lazer e entretenimento aos filhos nesse período de férias escolares. Moradora do bairro Santo Antônio, Jucicleia Cavalcante, mãe de duas filhas de 8 e 11 anos, elogiou a iniciativa, destacando que a Colônia de Férias ajuda a tirar as filhas da frente da TV e do celular, na parte da manhã. “Muda a rotina e ajuda a ter um entretenimento fora de casa, o que é excelente”, disse.

Para Fabíola Borges, que tem uma filha de 7 anos, participando das atividades no Magdalena, está sendo uma semana espetacular, porque a filha está interagindo com outras crianças fora de casa, “Está participando de atividades psicossocial, motora, além da coletividade, o que é excelente para essa fase dela”, frisou.

“Minha filha, ficou encantada com o passeio que fez ao CIGs ontem, juntamente com os demais participantes da Colônia de Férias”, disse Brenda Guedes, ressaltando a importância desse tipo de programação que a Seas, por meio do CECF Magdalena, está proporcionando às crianças nesse período escolar.

Mantidos pelo Governo do Amazonas e administrados pela Seas e parceiros, os seis CECFs estão realizando Colônia de Férias neste mês de janeiro para as crianças da comunidade onde estão inseridos. A programação de férias do Ceci Aparecida é voltada para os idosos.

