Mais de 41 mil reservas de vagas são realizadas para novos alunos da rede municipal de Manaus

Até as 11h desta quarta-feira (17), o site matriculas.am.gov.br contabilizou 41.779 solicitações de reserva de vaga para novos alunos, sendo 22.797 solicitações de reserva de vaga para novos alunos na rede municipal de Manaus. O balanço foi divulgado pela empresa de Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam) e pelas Secretarias de Estado de Educação e Desporto Escolar e Municipal de Educação de Manaus (Semed), durante coletiva de imprensa realizada na sede da empresa.

Para este ano, o subsecretário de Gestão Educacional da Semed, Júnior Mar, vai oferecer mais de 70 mil novas vagas.

“Sabemos que a procura maior da população é para a Educação Infantil, mas a gestão do prefeito, David Almeida, tem realizado um trabalho intenso de planejamento para atender essa demanda. No período da rematrícula, mais de 200 mil crianças foram rematriculadas e, para novos estudantes, já foram realizadas 23.080 mil reservas de vagas, então ainda temos vagas para quem procura a rede municipal de educação”, explicou Mar.

De acordo com o diretor-presidente da Prodam, Lincoln Nunes, o número de reservas alcançadas na primeira hora de abertura do sistema demonstra o resultado positivo do processo.

“Ano passado, tivemos 9.203 reservas de novos alunos realizadas na primeira hora. Este ano, no mesmo intervalo de tempo, chegamos a 18.719 reservas. Tudo isso sem registro de indisponibilidade do site ou que notássemos nenhuma degradação de nossa infraestrutura”, destacou Nunes.

De acordo com a gerente de Matrículas da Secretaria de Educação, Irlanda Araújo, a rede estadual de ensino ainda possui mais de 170 mil vagas disponíveis na capital e no interior. Araújo também destacou a importância dos responsáveis, que já estão com a reserva de vaga do estudante, compareceram até a unidade de ensino escolhida com os documentos do aluno para confirmar a matrícula.

“Tivemos mais de 18 mil atendimentos voltados para a rede estadual de ensino (nessas primeiras 11 horas). Temos ainda, aproximadamente 170 mil vagas disponíveis. Reiteramos que não há falta de vagas, porém algumas escolas possuem uma procura maior e as vagas são preenchidas mais rapidamente. Lembrando que os pais precisam ir, em até três dias úteis, até a escola onde conseguiram reservar a vaga, para concluir essa matrícula”, pontuou Irlanda.

Confirmação da matrícula

Após a conclusão do processo de reserva, o responsável pelo aluno tem até três dias úteis para comparecer à escola e confirmar a matrícula mediante a apresentação de toda a documentação. Caso não haja a entrega de documentos, o candidato perde a vaga e ela volta para o sistema.

Os documentos necessários são: Comprovante de escolaridade original: Guia de transferência; Histórico Escolar; Declaração de transferência (com validade de 30 dias) caso o candidato venha da rede particular, federal, de outro estado ou municipal do interior do estado); Certidão de nascimento (original e cópia). CPF e RG (original e cópia) do aluno do ensino médio; Cartão de vacinação (cópia); Duas fotos 3X4 recentes do aluno; Documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula, do aluno menor de idade; Comprovante de residência atualizado (até 30 dias da data de apresentação).

Números

Das 41.779 reservas de vagas para novos alunos, 85.47% foram realizadas pela internet. Sobre a nacionalidade, o sistema registrou a reserva de vaga de 40.556 brasileiros natos, 1.212 estrangeiros e 11 brasileiros nascidos no exterior ou naturalizados.

As escolas de ensino regular foram as mais procuradas, com 39.573 reservas. Já as escolas de tempo integral registraram 1.691 reservas até a divulgação do balanço.

Vagas remanescentes

Pais e/ou responsáveis que perderam o prazo para matricular novos alunos e realizar transferências, poderão realizar a reserva de vagas a partir desta segunda-feira, 22/1. O atendimento aos estudantes retardatários será contínuo para todas as modalidades de ensino, de acordo com a disponibilidade de vagas nas unidades escolares.

Para este público, o atendimento também será via site matriculas.am.gov.br ou em qualquer escola da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e ou da Semed. A prioridade é atingir aqueles alunos que perderam todos os prazos, tanto nos casos de matrícula quanto nos casos de transferência.

Dessa forma, as vagas que não foram preenchidas ou que não foram confirmadas com a apresentação da documentação, retornarão ao sistema.

*Com informações da assessoria

