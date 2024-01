Rapper perde parte do crânio em explosão de laboratório de droga pode pegar 5 anos de prisão

O rapper Dr. Knarf, que perdeu uma parte do crânio na explosão do laboratório de drogas que administrava em Colônia (Alemanha), pode ser condenado a cinco anos de prisão, de acordo com o pedido da Promotoria.

Niko Brenner, de 39 anos, estava produzindo um óleo de haxixe que chamava de “ouro nazista” quando a substância, combinada com gás butano e problema num interruptor, provocou a explosão. No acidente, o alemão foi jogado na rua e acabou em coma por três meses, de acordo com o “Bild”. O rapper sofre de paralisia num dos lados do corpo após ter uma série de derrames.

Na quinta-feira (18/1), ele esteve diante de um juiz no Tribunal Regional de Colônia, onde assumiu “total responsabilidade” pela explosão que alterou drasticamente a sua vida.

“O que fiz foi o maior erro da minha vida. É claro que sinto muito por tudo isso agora. Eu era viciado e vivia na minha bolha. Não me preocupei com riscos. Estou gravemente incapacitado desde aquele dia e sofrerei as consequências pelo resto da minha vida. Não consegui ver meu filho crescendo, meu relacionamento acabou”, declarou ele.

A Promotoria quer que Niko some penas pela explosão, pela produção da droga e por apologia ao nazismo.

O rapper admitiu que tinha a intenção de distribuir na Alemanha o óleo de haxixe – também conhecido como dab. O nome “ouro nazista” foi escolhido, segundo ele, apenas para “provocar”, sem conotação política. Para a acusação, entretanto, o nome glorificava o regime fascista de Adolf Hitler.

“Meu cliente fez uma confissão completa e abrangente. Não apenas sua aparência é diferente. Ele também mudou por dentro. Ele está muito feliz por estar vivo. Agora ele quer se concentrar no que o futuro lhe reserva”, declarou o advogado do rapper, Marco Heymann.

Uma decisão sobre o caso é esperada no próximo mês.

*Com informações do Extra

