Concurso no interior do Amazonas oferece 651 vagas do nível fundamental ao superior

Manaus (AM) – A Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, anunciou o concurso público para cargos de nível fundamental, médio e superior. O edital do certame prevê o preenchimento de 651 vagas mais a realização do cadastro reserva, com salários entre R$1.412 e R$9.461,51.

O período de inscrições inicia neste sábado (27) e encerra no dia 12 de fevereiro, e pode ser realizado por meio do site oficial do Instituto Abaré-Eté, instituição organizadora do concurso.

A taxa varia por cargo, com valores a partir de R$ 35,37. Para pedir isenção, os interessados devem solicitar até o prazo final, dia 5 de fevereiro.

As provas do certame serão realizadas no dia 7 de abril e terão a duração prevista de 3 horas, no período matutino ou vespertino, com questões objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos, para cargos de nível superior.

