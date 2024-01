Homem é preso por venda ilegal de lotes de terrenos no interior do Amazonas

O autor também ameaçava os legítimos donos para deixarem os locais, de acordo com a Polícia Civil

Manaus (AM) – Abraim Souza da Costa, 55, foi preso preventivamente por estelionato envolvendo venda ilegal de lotes de terrenos, na comunidade Itapéua, zona rural de Coari, interior do Amazonas. A ação foi realizada nesta segunda-feira (22), pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

De acordo com o delegado José Barradas, titular da unidade policial, em dezembro de 2023, a delegacia recebeu diversas denúncias informando que Abraim estaria vendendo lotes de terrenos que possuem proprietários, nos quais moram nos locais há mais de dez anos.

“Os moradores também recebiam diversas ameaças caso não desocupassem os imóveis. As vítimas procuraram o Ministério Público do Amazonas (MPAM) para fazer a denúncia e a Polícia Civil começou a investigar o caso. Os legítimos donos apresentaram os documentos de compra dos terrenos, confirmando a prática criminosa de Abraim Souza, fazendo com que abrissemos um Inquérito Policial (IP) para investigá-lo”, contou.

Conforme o delegado, diante da materialidade e autoria do crime, foi representada pela prisão preventiva do indivíduo, que foi preso na data de hoje.

Abraim Souza da Costa responderá por estelionato e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

‘Galo cego’ e ‘Bel’ são presos no interior do Amazonas por tráfico de drogas

Foragido da Justiça do Mato Grosso é preso no interior do Amazonas

Homem é preso em flagrante ao chicotear esposa grávida e enforcar a própria mãe