Avião militar russo cai e mata 74 prisioneiros ucranianos; VÍDEO

Um avião militar russo com 74 pessoas, entre eles 65 prisioneiros ucranianos, caiu nesta quarta-feira (24) em Belgorod, cidade que fica na fronteira Ucrânia.

A aeronave explodiu, e todos a bordo morreram, segundo o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Além dos 65 ucranianos, a aeronave levava também seis membros da tripulação e outras três pessoas, que não haviam sido identificadas até o momento.

O avião caiu por volta das 11h no horário local (05h no horário de Brasília) em uma área residencial do distrito de Korochansky, a nordeste da cidade de Belgorod, ainda segundo o governador de Belgorod. O governador não afirmou se casas ou moradores foram atingidos com a queda.

A guerra da Ucrânia com a Rússia completou exatos 21 meses o conflito permanece sem nenhuma perspectiva de resolução, movimentações da Rússia e da Ucrânia apontam para uma nova fase da guerra em meio a rumores de “congelamento” das atividades militares em larga escala. O presidente da Ucrânia segue sua caminhada para arrecadação de dinheiro para defensiva.

*Com informações do g1

