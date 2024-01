Corredor passa mal durante prova e morre após apresentar ‘xixi preto’

Dorgival Celerino do Nascimento, um corredor de 50 anos, morreu na última quarta-feira (24) após passar mal durante uma prova de 14 quilômetros em Caruaru, no Agreste pernambucano. O atleta apresentou alteração na cor da urina, que ficou escura.

A situação, conhecida popularmente como “xixi preto”, é chamada de rabdomiólise, uma doença causada por uma lesão muscular aguda. A enfermidade também pode ocorrer em pessoas que não estão preparadas para a intensidade dos exercícios.

Por conta do forte esforço físico, Dorgival Celerino do Nascimento foi levado ao hospital e foi internado na UTI.

A prova, iniciada na cidade de Pombos, a 65 quilômetros da capital Recife, tinha como destino Gravatá, no Agreste, e foi disputada no domingo (21). Dorgival passou mal durante o trajeto e foi encaminhado ao centro médico. No local, foi constatada a morte por hepatite fulminante e rabdomiólise.

Como ocorre a rabdomiólise

O desgaste das fibras musculares por conta do esforço que os músculos fazem durante as atividades é normal mas, caso seja muito intenso, as enzimas produzidas pelo exercício são metabolizadas pelos rins e fígado causam a coloração escura da urina.

O caso remete a outra situação de “xixi preto”, ocorrido com a influenciadora Kamila Rigobeli, em novembro do ano passado. Sem preparo, ela participou de uma aula de experimental de spinning e, por conta do forte esforço, sentiu dores e foi internada quando a urina ficou escura.

