Amazonas confirma 49 casos da ‘doença da urina preta’, devido ao consumo de pescados

Manaus (AM) – A Secretaria da Saúde do Amazonas (SES-AM) informou que ao menos 49 casos de rabdomiólise – popularmente conhecida como “doença da urina preta”, foram confirmados no estado até a última segunda-feira (25).

Os casos foram registrados nas cidades de Itacoatiara (36), Manaus (7), Parintins (2) e Nova Olinda do Norte (1). Não há óbitos relacionados à doença, de acordo com as autoridades locais, que investigam outros 13 casos suspeitos.

Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a rabdomiólise é uma síndrome que pode ocorrer em função de agravos diversos, como traumatismos, atividades físicas excessivas e infecções, ou ainda devido ao consumo de álcool e outras drogas.

Quando associada ao consumo de pescado, a síndrome é denominada Doença de Haff. Os sintomas mais comuns incluem mialgia, mal-estar, náuseas, fraqueza muscular, dor abdominal, vômito e urina escura.

