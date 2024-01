Uma explosão deixou quatro trabalhadores feridos na refinaria de Abreu e Lima, em Ipojuca, a 50 quilômetro de Recife (PE), na última quinta-feira (25). Segundo a refinaria o acidente aconteceu durante a manutenção de um tanque de petróleo.

O vídeo mostra o momento da explosão onde quatro funcionários ficaram feridos, eles foram socorridos e encaminhados para hospitais da região. Ainda de acordo com a empresa, um trabalhador já foi liberado e outros três ainda seguem sendo atendidos.

VEJA VÍDEO

VÍDEO: Explosão em Refinaria deixa feridos em Pernambuco. pic.twitter.com/NuKnLLnNTr — Portal Em Tempo (@emtempofb) January 26, 2024

Em nota, o Sindipetro PE/PB (Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco e Paraíba) afirmou que uma comissão está sendo formada na RNEST, com participação do sindicato e da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) para apurar as causas do corrido.

REFORMA DA REFINARIA APÓS ENVOLVIMENTO COM A LAVA JATO

A conclusão das obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, vai custar à Petrobras entre R$ 6 bilhões e R$ 8 bilhões, afirmou o presidente da estatal no último dia 18 de janeiro, Jean Paul Prates. O valor final, disse, depende ainda da conclusão das licitações.

A retomada das obras foi celebrada em cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deu início ao projeto ainda em seu primeiro mandato, por meio de uma fracassada parceria com o então líder venezuelano Hugo Chávez.

As obras da Abreu e Lima foram paralisadas em 2015, após a descoberta do esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. Até o momento, a Petrobras já gastou no projeto cerca de US$ 18 bilhões (R$ 90 bilhões, pela cotação atual).

O valor final estimado representa quase dez vezes o orçamento original, de US$ 2,4 bilhões (R$ 12 bilhões).

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais

VÍDEO: explosão em metalúrgica deixa ao menos dois mortos e 12 feridos

VÍDEO: Explosão em barco com combustíveis deixa um morto e feridos em Itacoatiara

VÍDEO: criança é lançada por tampa de bueiro após explosão de fogo de artifício