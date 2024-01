Jovem morre após encontro com jogador do Corinthians: ‘passou mal durante sexo’

A morte de Livia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos está sendo investigada pela estava Polícia Civil de São Paulo. Ela e o jogador da categoria sub-20 do Corinthians Dimas Cândido de Oliveira Filho, tiveram um encontro na noite desta terça-feira (30), no apartamento do atleta na zona leste de São Paulo.

Segundo relato de Dimas a jovem passou mal e foi levada pelo Samu ao pronto-socorro do Tatuapé, mas não resistiu.

A Polícia Militar que atuou na ocorrência, afirma que a jovem teria tido um intenso sangramento na região genital e sofrido paradas quatro cardiorrespiratórias. O caso foi registrado como morte suspeita e segue para investigação.

O jogador de 18 anos foi encaminhado para delegacia para prestar depoimento. O jogador afirma que eles estavam tendo relações sexuais normais quando ela começou a passar mal.

Os dois se conheceram pelas redes sociais, marcaram um encontro no apartamento do atleta, tiveram relações sexuais e a jovem passou mal. O jogador teria acionado o Samu para socorrer Livia que morreu no local.

O apartamento do jogador passou por perícia e a equipe de investigação aguarda o laudo necroscópico.

JOGADOR

Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos, é meia e integra o elenco sub-20 do Corinthians. Nascido em João Pessoa-PB, o atleta chegou ao clube paulista em abril de 2023 e disputou 12 jogos até o momento.

*Com informações da ESPN

Leia mais

Quatro membros da mesma família são presos por suspeita de envolvimento em mortes no AM

Jovem é morto a tiros no meio da rua, em Manaus

Jovem é preso e veículo com restrição de roubo é recuperado em Manaus