Pelci anuncia mais de 3,5 mil vagas para a prática esportiva na próxima segunda-feira (5); confira

Interessados devem dirigir-se ao núcleo de sua preferência, portando RG e CPF do atleta e do responsável, comprovante de residência, declaração de escolaridade e uma foto 3x4

Manaus (AM) – A partir da próxima segunda-feira (5), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), abre inscrições para 3.570 vagas, em 16 modalidades desportivas, para atletas de 7 a 17 anos, no Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci).

Entre as modalidades oferecidas pelo Pelci estão o atletismo, basquete, futsal, beach soccer, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, tênis de mesa, voleibol, xadrez, natação, jiu-jitsu, futebol de campo, futevôlei e wrestling. Somente na Vila Olímpica, são 12 modalidades e mais de 1.600 vagas oferecidas.

“O Governo do Amazonas tem impulsionado o esporte no estado, e o Pelci tem sido uma ferramenta de transformação social para jovens talentos, revelando atletas de alto rendimento em diversas modalidades”, destacou o secretário da Sedel, Jorge Oliveira.

Os interessados devem dirigir-se ao núcleo de sua preferência, portando RG e CPF do atleta e do responsável, comprovante de residência, declaração de escolaridade e uma foto 3×4.

Modalidades e Locais

Ginástica Artística e Rítmica, xadrez, tênis de mesa, judô, Beach Soccer, Atletismo e Natação: Vila Olímpica de Manaus

Futebol

Baixada Fluminense; Campo do Curió; Campo do Passarinho; Campo do Pallet; Campo do Teixeirão; Campo do Florestão; Campo do Prosamim Santo Agostinho; CDC da Compensa; Campo do Buracão/Santo Agostinho; Campo do Cophasa; Campo do Santos Dummont; Campo Bairro da Paz; Campo do Canaranas; e Parque das Araras

Jiu-Jitsu

Vila Olímpica de Manaus; Estádio Carlos Zamith; Estádio Ismael Benigno; Estádio Oswaldo Frota; Campo do Curió; Academia Anjos do Tatame; Academia GB São Raimundo; Academia Tribo de Judá; Academia Esporte com Jesus; Academia Norte Fight; e Academia NGT Santa Etelvina

Voleibol

Vila Olímpica de Manaus; Ginásio Renné Monteiro; Baixada Fluminense; Campo do Curió; Campo do Passarinho; Arena Amadeu Teixeira; e CDC Alvorada

Futsal

Vila Olímpica de Manaus; Arena Amadeu Teixeira; Ginásio Renné Monteiro; e Campo do Crespo

Handebol

Estádio Renné Monteiro; Arena Amadeu Teixeira; e Vila Olímpica de Manaus

Basquete

Arena Amadeu Teixeira; Ginásio Renné Monteiro; e Vila Olímpica de Manaus

Wrestling

Academia Norte Fight e Academia NGT Santa Etelvina

Futevôlei

Vila Olímpica de Manaus; Campo Santos Dumont; Campo do Passarinho; Campo do Curió; Campo do Canaranas; Parque das Araras; e CCF Padre Pedro Vignola

Leia mais

Herança de pai para filho: Programa Pelci une gerações no esporte

Dia do Treinador de Futebol: Profissionais impulsionam o desenvolvimento esportivo no Amazonas

Técnico Maurinho Fonseca avalia início de Barezão do RPE Parintins, líder do grupo B