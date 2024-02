Inauguração do novo Hotel Tropical Amazônia ocorrerá durante festa de réveillon em Manaus

Manaus (AM) — O Grupo Fametro anunciou nesta quarta-feira (7) a contagem regressiva para a inauguração do novo Tropical Hotel Amazônia, reconhecido internacionalmente como importante patrimônio turístico do Amazonas. Sob a direção dos empresários Wellington Lins de Albuquerque e Maria do Carmo Seffair, o empreendimento será devolvido ao convívio dos amazonenses no dia 31 de dezembro, na festa de réveillon.

“Um legado como esse não poderia ser esquecido jamais. Esse foi o nosso sentimento ao adquirir o prédio em leilão e é o que tem nos movido ao longo desses quase quatro anos”, disse a reitora da Fametro, Maria do Carmo Seffair, que fez o lançamento da placa que marcará a contagem regressiva para tão esperada entrega do hotel.

O antigo Hotel Tropical foi arrematado pelo Grupo Fametro no dia 11 de novembro de 2020. Sua reforma teve início no ano seguinte, em 2021, gerando mais de 700 empregos diretos.

“Estamos falando de um investimento aproximado de R$ 250 milhões em recursos próprios, mas para nós o valor afetivo é muito maior, porque o Tropical Hotel faz parte da história do Amazonas”, destacou Maria do Carmo.

Segundo o Presidente do Grupo Fametro, Wellington Lins de Albuquerque, tão logo inaugurado o novo Hotel Tropical deverá oferecer mais de mil vagas de empregos diretos, além dos indiretos. Ele também destacou a responsabilidade social do Grupo Fametro com Manaus e o Amazonas.

“Tudo o que construímos é fruto do nosso trabalho e da confiança do povo do Amazonas. Quando vimos que o Tropical seria leiloado e poderia ser demolido, decidimos que não poderíamos deixar isso acontecer. Adquirimos o prédio e toda sua reforma preserva as características originais desse importante patrimônio para a história e para o turismo do Amazonas”, afirmou Wellington Lins de Albuquerque.

Detalhes sobre a obra

Serão 580 quartos de diversas categorias, standard, luxo, tropical, presidencial e outras, com academia, spa, quadras de esportes, boate, cinco restaurantes — sendo um com vista panorâmica do Rio Negro.

O hotel também terá uma capela, duas grandes piscinas com ondas, espaço kids, centro de convenções, que pode se transformar em dois grandes salões para eventos e um orquidário.

O zoológico foi transformado em um Centro de Acolhimento, para resgatar animais silvestres, tratar e se possível devolvê-los para natureza.

Dentre outras novidades, a moderna estrutura contará com um cais para receber as embarcações que viajam pela Amazônia, além uma capela e uma praia nas margens do Rio Negro. Tudo isso sem prejudicar a fauna e a flora locais.

Sobre o Grupo Fametro

Além da atuação no setor hoteleiro, o Grupo Fametro é reconhecido no setor educacional, principalmente no Norte do país. O Grupo também arrematou a Santa Casa de Misericórdia de Manaus em novembro de 2019, que está sendo transformada em hospital universitário.

