Clínicas Escola da Fametro retomam atendimentos gratuitos em Manaus

Manaus (AM) — As Clínicas Escola do Centro Universitário Fametro reassumem seu papel crucial no ensino e na formação dos futuros profissionais da área da saúde, com o início do novo semestre acadêmico 2014. Voltando suas atividades de atendimento gratuito à comunidade, essas clínicas representam não apenas um espaço de aprendizado prático para os alunos, mas também uma valiosa fonte de assistência para aqueles que mais necessitam.

Oferecendo uma gama diversificada de serviços de saúde, as Clínicas da Fametro abarcam áreas como Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social. Sob a supervisão direta de seus professores, os alunos têm a oportunidade de aplicar o conhecimento adquirido em sala de aula, garantindo uma formação mais completa e preparando-os para os desafios da prática profissional.

Os atendimentos não se restringem apenas à comunidade interna da instituição, mas também se estendem à sociedade em geral, englobando famílias de baixa renda e órgãos conveniados ou não com a Fametro. Os interessados em receber atendimento devem realizar um agendamento prévio na recepção das clínicas, localizada na Av. Constantino Nery, n° 22, Chapada, ou por meio do e-mail: [email protected].

Para mais informações, é possível contatar pelos telefones: (92) 3090-3019 e (92) 98646-1141. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e aos sábados das 8h às 12h.

Antes de passarem pelo atendimento propriamente dito, os usuários passam por uma triagem realizada pelo Serviço Social. Essa etapa, como explica a coordenadora das clínicas, Maria Auxiliadora B. Ferreira, é crucial para a identificação das necessidades e encaminhamentos adequados, seguindo os critérios estabelecidos pela política de atendimento das clínicas.

No ano de 2023, as clínicas prestaram atendimento a mais de 3 mil pessoas, totalizando mais de 17 mil atendimentos. Em média, foram realizados mais de 1.700 atendimentos por mês, sendo os serviços de Fisioterapia e Psicologia os mais procurados, com mais de 13 mil atendimentos cada.

Com a retomada desses serviços, as Clínicas Escola da Fametro reafirmam seu compromisso com a comunidade, oferecendo não apenas assistência de qualidade, mas também contribuindo significativamente para a formação de profissionais capacitados e conscientes de seu papel social.

*Com informações da assessoria

