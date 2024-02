Inédito: Fametro lança curso de medicina em Parintins

A aprovação pelo MEC com nota máxima atesta a excelência do projeto educacional

Manaus (AM) — O anúncio, feito pela reitora do Centro Universitário Fametro, Maria do Carmo Seffair, ocorreu durante uma coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (2), na cidade de Parintins. A aprovação pelo Ministério da Educação (MEC) com nota máxima atesta a excelência do projeto educacional, que não só amplia o acesso à educação médica, mas também fortalece os serviços de saúde local ao formar profissionais altamente capacitados para atender às necessidades da população.

Além dessa conquista, com a expansão do prédio, a Fametro Parintins terá à disposição, laboratórios, auditório, núcleo de empreendedorismo e inovação, pesquisa e extensão, e uma biblioteca mais ampla.

“A educação e o conhecimento que o aluno adquire dentro da academia, ele vai levar para a sociedade, porque é isso que é o trabalho de uma faculdade. Você adquire o conhecimento, você recebe esse aluno, ele vem, é formado, preparado e ele é devolvido à sociedade para transformar o entorno”, disse Maria do Carmo Seffair. É Importante destacar que mais de R$15 milhões foram investidos na unidade de ensino.

O Diretor Financeiro do Grupo Fametro, Leandro Albuquerque, aponta que não há diferenças entre a instituição no interior do Amazonas e na capital amazonense. “Parintins chega a ser equivalente a outras instituições em nossas unidades em Manaus, na capital. Então, se justifica, desde esse momento, Parintins respondeu muito bem a entrada do curso de medicina”, informou o Diretor.

A Fametro Parintins foi inaugurada em 13 de junho de 2019, com o objetivo de proporcionar educação superior de qualidade para os mais de 96 mil habitantes do município, além das redondezas. Atualmente a unidade oferece seis cursos presenciais, incluindo Direito, Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia, Administração e Pedagogia.

Na modalidade semipresencial, a variedade expande-se para Enfermagem, Educação Física, Nutrição, Serviço Social, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Estética e Cosmética. Além disso, a Instituição está oferecendo 21 cursos na modalidade Educação à Distância.

