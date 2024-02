Caminhão da Serasa ofertará serviços gratuitos à população em Manaus

Manaus (AM) — Depois de percorrer 19 cidades brasileiras, o caminhão do projeto “Serasa na Estrada” faz sua última parada em Manaus, no Amazonas. Desde agosto de 2023, a caravana leva serviços gratuitos para melhoria da saúde financeira da população.

Em Manaus, onde o projeto conta com apoio da Prefeitura Municipal, o atendimento presencial ocorrerá na Praça da Matriz, na Avenida Eduardo Ribeiro, Centro, de terça-feira (20) a sexta-feira (23), das 9h às 18h, e no sábado (24), das 9h às 13h.

A capital concentra grande parte das pessoas inadimplentes no Amazonas. São 1.080.222 de pessoas nessa situação, cujas dívidas somam mais de 5,6 bilhões. Em média, cada devedor da capital tem R$ 5.228,00 em débitos. Em todo o Estado, o número de inadimplentes chega a 1.527.467, correspondendo a 51,41% da população.

A maioria das dívidas no Amazonas está concentrada em três setores: Varejo (27,71%), Bancos e Cartões (24,96%), e Utilities, contas básicas de água, luz e gás (16,29%). Entre as faixas etárias mais inadimplentes, destaca-se o grupo entre 26 e 40 anos (35,8%), seguidos pela população entre 41 e 60 anos (35,1%) e pessoas acima dos 60 anos (15,1%) e até 25 anos (14%).

“Encerramos essa etapa do projeto Serasa na Estrada passando por uma importante e simbólica capital brasileira”, afirma Clara Aguiar, especialista em Educação Financeira da Serasa.

“Nosso objetivo é levar de maneira presencial, os serviços e orientações sobre como lidar com o dinheiro, especialmente, para quem tem acesso digital limitado ou pouca afinidade e confiança na internet.”

Serviços gratuitos disponíveis no veículo:

Negociação de dívidas

Consulta de pontuação de crédito

Solicitação de empréstimos e cartões de crédito

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população com produtos e serviços digitais. Para mais informações: www.serasa.com.br.

*Com informações da assessoria

