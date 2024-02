Jorge Teixeira e Cidade de Deus recebem serviços das Carretas da Mulher a partir de segunda

Estruturas itinerantes ofertam procedimentos e serviços de assistência básica, com ênfase no pré-natal e no rastreio do câncer de mama e do câncer do colo do útero

Usuárias dos bairros Jorge Teixeira, situado na zona Leste, e Cidade de Deus, na zona Norte, vão receber os atendimentos das Unidades Móveis de Saúde da Mulher, da Prefeitura de Manaus, a partir de segunda-feira (26). As estruturas itinerantes são gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e ofertam procedimentos e serviços de assistência básica, com ênfase no pré-natal e no rastreio do câncer de mama e do câncer do colo do útero.

A Unidade Móvel de Saúde da Mulher que serve as usuárias da zona Leste passará a atender, a partir de segunda-feira, na rua São Paulo, na entrada da comunidade Cidade Alta, no Jorge Teixeira. A estrutura do serviço tem previsão de permanecer no local até o dia 8/3.

Já na zona Norte, após deslocamento, a unidade itinerante da prefeitura retoma o funcionamento na área externa do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, no bairro Cidade de Deus, na segunda-feira. O serviço móvel tem funcionamento previsto no novo endereço até o dia 15/3.

Os atendimentos do serviço municipal na zona Oeste continuam ocorrendo na rua Linária, no bairro Tarumã, ao lado da escola municipal Serafina Cinque. A unidade móvel que atende a região deve permanecer na localidade até o dia 1º/3.

As três Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa oferecem atendimento exclusivo para a população feminina, em suas respectivas áreas de atuação, nas zonas Leste, Norte e Oeste, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 17h. O agendamento é feito na própria unidade, mediante apresentação do documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nas unidades móveis, as usuárias têm acesso a consultas médicas e de enfermagem, atendimento pré-natal, coleta de exame preventivo do câncer do colo do útero, exames de mamografia e ultrassom, planejamento reprodutivo, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), vacinação. As estruturas contam ainda com farmácias para dispensação de medicamentos.

O serviço itinerante iniciou as atividades há sete meses, atuando para reforço da prevenção e promoção da saúde das usuárias da rede pública em áreas de maior demanda de assistência básica. Desde julho do ano passado até o final de janeiro deste ano, as três estruturas realizaram mais de 62 mil procedimentos, incluindo mais de 5,5 mil mamografias, 18 mil ultrassonografias, 5,6 mil coletas do exame preventivo e 13 mil consultas médicas.

