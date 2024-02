Praças do Centro de Manaus recebem pintura nova e reforço no policiamento

As praças dos Remédios e Francisco de Queiroz, no Centro de Manaus, receberam pintura nova e reforço no policiamento, nesta quinta-feira (22). A ação realizada pela Polícia Militar do Amazonas, por meio da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) em conjunto com secretarias da Prefeitura de Manaus faz parte da operação Revitalização, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Aos poucos as pichações que tiravam a beleza dos espaços, principalmente, da Praça dos Remédios foram apagadas. As novas cores deram vida à revitalização das praças. A funcionária pública municipal Denize Lima, 56, aprovou a iniciativa.

“Eu parei para agradecer à força tarefa, à Prefeitura e ao Governo por devolverem a nossa praça. Tá muito legal. Gostei muito. Estou muito emocionado.”, falou Lima.

Além das equipes da PMAM e da SSP-AM, servidores das secretarias de Planejamento Urbano (Implurb) e Limpeza Pública (Semulsp), participaram da ação. O comandante da 24ª Cicom, major Dannyel Miranda informou que, paralelo à ação social, os locais assim como todo o Centro estarão com policiamento reforçado e monitorado 24 horas por meio das câmeras de vigilância.

“Essas ações vêm ocorrendo desde o ano passado e agora estão sendo intensificadas no sentido de reforçar o policiamento ostensivo e preventivo da 24ª Cicom na área Central. Então, o nosso foco é tanto na prevenção quanto na repressão”, afirmou o comandante.

Durante a ação, 21 pessoas foram conduzidas ao 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que estavam sem documentação para verificar a existência de pendências junto à Justiça. Após checagem, todos foram liberados.

