Kits seringueiros vão fortalecer cadeia produtiva da borracha no Amazonas

Manaus (AM) — O investimento de R$ 800 mil da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), para aquisição de aproximadamente 400 kits seringueiros, anunciado na terça-feira (27), visa fortalecer a cadeia produtiva da borracha extrativista no Amazonas.

“Como executora de políticas públicas, a Sepror tem em seu planejamento para 2024, a entrega de 400 kits seringueiros. Então, essa é uma forma de incentivar a produção e a melhoria dessa cadeia produtiva no estado”, ressalta o gerente de Florestas da Sepror, Márcio Abreu.

O anúncio ocorreu durante o 2º Grande Encontro dos Seringueiros do Amazonas. A reunião, que iniciou na segunda (26) com duração de três dias seguidos, ocorre na Avenida Mandii, no Distrito Industrial de Manaus, Zona Sul de Manaus.

O grupo de seringueiros participantes é composto por representantes das associações dos municípios de Canutama, Eirunepé, Manicoré, Pauini, Itacoatiara, Novo Airão, Boca do Acre, e entre outros municípios que estão crescendo na cadeia produtiva da borracha.

O evento é uma realização do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), Memorial Chico Mendes, WWF-Brasil, Fundação Michelin e associações produtoras de borracha no Amazonas.

De acordo com o secretário-geral do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), Dione Torquato, o objetivo do encontro é fazer uma avaliação da safra 2022/2023 e pensar também, em um planejamento de fortalecimento dessa cadeia no sentido crescente a partir de 2024.

“Então, hoje nós temos quase 600 famílias incluídas na cadeia produtiva da borracha, em vários municípios e a expectativa é de ampliar essa participação e consequentemente aumentar a produção”, ressalta Dione.

Apoio do Estado

Em 2020 e 2021, para incentivar a atividade do extrativismo e consequentemente o aumento da produção de borracha natural, o Sepror destinou, por meio de edital de chamamento público, 600 kits seringueiros, para os municípios de Lábrea, Manicoré, Canutama, Carauari e Itacoatiara.

Em 2023, foram destinados 160 kits para os municípios de Boca do Acre, Lábrea, Humaitá e Pauini.

Cada kit é composto por 400 canecas/tigelas de 600 ml, 400 bicas-suporte, 1 balde tipo bombona (vasilhame) com capacidade de 10 litros, 1 lanterna de cabeça e 2 facas (lâminas) de sangria amazônica e 1 facão.

Subvenção da Borracha

De 2021 a 2023, o Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) efetuou o pagamento da Subvenção da Borracha no valor de R$ 443.022,00, beneficiando, em média, 854 extrativistas de oito municípios. Neste período, foram comercializados 278.706 quilos de borracha natural. A ação beneficiou os municípios de Humaitá, Boca do Acre, Itacoatiara, Manicoré, Pauini, Canutama, Lábrea e Carauari.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Manaus, evento para gestores empresariais discute principais tendências do varejo em 2024

Cooperativa financeira abre nova agência em Manaus, a 8ª no Amazonas

Suframa: Presidente presidirá reunião do CAS que avaliará investimentos de R$ 1,2 bilhão