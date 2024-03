Trata Bem Manaus: Mais celeridade em obras de esgotamento sanitário

Manaus (AM) — As obras de expansão do sistema de esgotamento sanitário em Manaus ganharam o reforço de novos equipamentos de ponta. Recentemente, a Águas de Manaus adquiriu novas máquinas para os trabalhos nas ruas da capital amazonense, com processos mais rápidos e de menor impacto.

Entre os equipamentos novos já em operação, estão sete retroescavadeiras, utilizadas em obras em vias grandes, e uma mini retroescavadeira, máquina que possibilita o acesso a locais mais estreitos, como becos e ruas pequenas.

“O esgotamento sanitário precisa chegar em todos os tipos de moradias, para que toda população receba os benefícios que vem com o serviço. Entendemos a geografia de Manaus e nos adaptamos a ela. Nosso planejamento leva em consideração as particularidades de Manaus e investir em equipamentos que chegam em todos os tipos de áreas é garantir que vamos universalizar o serviço”, enfatiza o gerente de Projetos, Jean Damasceno.

A concessionária também adquiriu cinco compactadores de solo, que ficarão instalados em retroescavadeiras — este tipo de equipamento consegue reduzir em até 85% o tempo de compressão em uma via, em relação a um compactador de tamanho padrão.

As aquisições integram o plano de investimentos do programa Trata Bem Manaus, que traça um plano de expansão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto na cidade, com universalização em menos de dez anos.

“A concessionária está investindo com aquisição de equipamentos, implantação de redes coletoras, construção de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), dentre outros. Contudo, é extremamente importante que cada morador se interligue ao sistema. Só assim a população poderá sentir todos os benefícios que chegam junto com o saneamento”, ressalta Damasceno.

Obras

Nesta semana, as obras de ampliação do serviço de esgoto seguem nos bairros Ponta Negra, Cidade Nova (Campo Dourado), Praça 14 de Janeiro e conjunto Jardim Sakura, durante o dia.

Durante a noite, as equipes atuam no Centro, Novo Aleixo e Praça 14 de Janeiro. Durante a execução do serviço, os trechos onde ocorrem as obras serão parcialmente interditados.

*Com informações da assessoria

