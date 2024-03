Prefeitura realiza ação de limpeza na avenida das Torres em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou, neste sábado (9), uma grande ação de limpeza e revitalização no canteiro central da avenida das Torres, na Zona Norte da cidade.

A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas que a prefeitura vem adotando para melhorar a qualidade de vida da população. Os serviços realizados incluem capina, poda de árvores, lavagem do local e restauração das calçadas, além de raspagem de areia e limpeza de igarapé.

De acordo com o secretário municipal de Limpeza Urbana, Sabá Reis, a ação tem como objetivo oferecer um espaço mais agradável e seguro para a população.

“Neste espaço aqui circulam muitas pessoas, por isso, precisa estar sempre limpo e bem cuidado. Com essa ação, vamos melhorar não apenas a aparência do local, mas também a qualidade de vida da população que utiliza o local. A população pode e deve nos ajudar a cuidar de Manaus”, afirmou o secretário.

A iniciativa da Semulsp foi bem recebida pelos moradores, comerciantes e frequentadores do espaço. “Estamos muito felizes com essa ação da prefeitura. O local onde caminhamos ficou muito mais bonito e agradável. Agora, vamos poder desfrutar desse espaço com mais conforto e segurança”, disse a moradora, Erlande Rodrigues.

Paralelo a essa ação, outras frentes de trabalho realizaram serviços de limpeza no bairro do Parque 10, na orla da Panair, orla da Manaus Moderna e Bairro Colina do Aleixo, onde foi realizado também o serviço de recolhimento de pneus.

*Com informações da assessoria

