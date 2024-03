Roberto Cidade deve anunciar pré-candidatura a prefeitura de Manaus durante evento do UB

Manaus (AM) – A corrida eleitoral para a Prefeitura de Manaus terá mais um componente, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e deputado estadual, Roberto Cidade (União Brasil). O lançamento oficial da pré-candidatura deve acontecer neste sábado (16), na Quadra da Aparecida, Zona Sul de Manaus.

O evento é destinado para posse de Roberto Cidade como presidente municipal do União Brasil. À nível estadual, a sigla é comandada pelo governador Wilson Lima. O presidente da Aleam publicou um vídeo nas redes sociais, na segunda-feira (11), convidando a população para participar do evento.

“Estou ao lado do governador Wilson Lima, nosso presidente estadual, onde foi votado aqui as comissões provisórias de Manaus, no qual fui eleito presidente, e de vários municípios”, declarou Roberto Cidade.

O governador Wilson Lima informou que o União Brasil terá “um papel importantíssimo nessa eleição”, que, ao lado de Cidade, comandará o partido nas eleições municipais deste ano.

