União Brasil Amazonas: Wilson Lima nomeia 17 comissões provisórias municipais

Manaus (AM) — O presidente do União Brasil no Amazonas e governador do Estado, Wilson Lima, nomeou, na segunda-feira (11), 17 nomes para presidir as comissões provisórias municipais da legenda nos municípios do interior. Wilson Lima já tinha nomeado 32 nomes. No total, 49 pessoas foram escolhidas para comandar a sigla provisoriamente.

Os nomes escolhidos vão presidir os diretórios municipais até a convocação de eleições, em que serão eleitas as composições definitivas.

O evento, realizado na sede municipal do partido, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, foi comandado por Wilson Lima e contou com a presença de diversas lideranças políticas, prefeitos, vereadores e deputados.

A sigla se prepara para o pleito municipal deste ano, com foco em projetos que levem qualidade de vida e oportunidades à população ao maior número possível de municípios.

Ainda neste mês, o partido realizará importantes eventos políticos como a eleição do novo presidente do União Brasil Manaus, além de demais convenções municipais no interior do estado.

As comissões provisórias seguem as seguintes composições: Benjamin Constant, José Amaury da Silva; Borba, Antônio Maia Cidade; Carauari, Francisco Costa dos Santos; Codajás, Antônio Ferreira dos Santos; Envira, Paulo Ruan Pontes; Fonte Boa, Belarmino Lins de Albuquerque; Guajará, Ordean Gonzaga da Silva; Ipixuna, Lia Farias de Oliveira; Itamarati, Antônio Maia da Silva; Itapiranga, Nadiel Serrão dos Nascimento; Jutaí, Jairiton Alves; Lábrea, Moacir Caniza; Manaus, Roberto Cidade; Maraã, Jadyr Costa; São Paulo de Olivença, Nara Souza de Souza; Silves, José Maria de Almeida; e Tonantins, Suelem Lofiego.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima destaca avanço na qualificação para novos mercados na abertura do ano letivo do Cetam

Wilson Lima assina ordem de serviço para início das obras da Casa da Mulher Brasileira