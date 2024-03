Grávida? Edu Guedes quebra silêncio sobre relacionamento com Ana Hickmann

Depois de assumir publicamente um relacionamento com Ana Hickmann, em meio a polêmicas com Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora, Edu Guedes se manifestou sobre uma possível gravidez da amada. Logo após o relacionamento vir à tona, rumores de que os dois estariam esperando um filho causou alvoroço na web.

“Não está [grávida]”, afirmou o cozinheiro, sem dar maiores detalhes, em conversa com a Caras Brasil.

As especulações começaram na última terça-feira (12), depois do colunista Leo Dias apontar que uma criança, fruto da relação, estaria a caminho, durante o Fofocalizando, do SBT. “Por que eles decidiram anunciar agora? Eu tenho quase certeza que vem um bebê por aí”, comentou ao vivo.

Na ocasião, o jornalista ainda foi alertado por Cariúcha, com quem divide o comando do programa, de que poderia ser uma acusação muito séria. “Grave? Por que grave? Grave não! É consequência de um amor”, respondeu Leo.

Hickmann já é mãe de Alezinho, de 10 anos, da relação com Alexandre. E Guedes é pai de Maria Eduarda, de 15 anos, com Daniela Zurita. Os pombinhos anunciaram que estavam juntos recentemente, embora o assunto já esteja circulando desde janeiro, quando foram flagrados, alguma vezes, na companhia um do outro.

*Com informações do Metrópoles

