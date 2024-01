Ana Hickmann rebate acusações do ex-marido sobre prisão por alienação parental

O empresário Alexandre Correa entrou com um pedido de prisão da ex-mulher, a apresentadora Ana Hickmann, nesta quarta-feira (3), por alienação parental, alegando que Ana não entregou o filho do ex-casal, Alexandre Júnior, de 9 anos, para passar as férias com ele.

Através de um comunicado enviado por sua assessoria de comunicação apresentadora alega que eestá cumprindo rigorosamente as datas de visitação do menor com o pai como foi acordado entre os advogados que cuidam do caso.

Nesta quarta-feira (3), o empresário acionou sua defesa, representada pelos advogados Enio Martins Murad e Diva Carla Bueno Nogueira, para que a apresentadora fosse detida em até 24 horas pelo crime de alienação parental.

Segue abaixo o pedido de Alexandre assinado pelos advogados que o representam

“Ocorre que, na data de hoje, 3 de janeiro de 2024, a requerida mãe (Ana Hickmann), em total desrespeito ao conteúdo da determinação judicial se recusou a entregar o filho do casal aos avós paternos para que esse permanecesse o período de férias com seu genitor ou requerente (Alexandre Correa), permitindo apenas um rápido encontro para um lanche no final da tarde, alegando que iria para praia com amigos e que levaria o menor junto, impedindo a relação e convivências familiar e comprovando-se por total os fatos e atos reiterados de alienação parental, objeto da presente demanda e do conhecimento público”.

O empresário alega que o filho não foi entregue para o passar o período de 3 a 7 de setembro na companhia do pai. Já a defesa de Hickmann afirma que o acordo foi devidamente transferido entre os 9 e 10 de janeiro onde tudo será rigorosamente cumprido como o combinado.

A apresentadora e o ex-marido estão em uma batalha judicial em meio ao divórcio após Correa agredir Hickamann na casa do casal em Itu (SP) em novembro do ano passado.

*Com informações da Revista Quem

