Inscrições de seletivas para os Jogos Escolares Brasileiros Sub-18 terminam nesta sexta (15)

Chegou a hora da verdade para os estudantes-atletas do Amazonas. A inscrições das seletivas para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs 2024) na categoria Sub-18 Masculino e Feminino terminam, nesta sexta-feira (15), para interessados em competir nas modalidades de Atletismo, Wrestling e Xadrez.

De acordo com a Federação Amazonense de Desporto Escolar (FADE), a participação nas seletivas estaduais é a única forma de garantir classificação para os JEBs, evento nacional organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) que dá passaporte para a Gymnasiade, em outubro, no Bahrein.

A seletiva estadual de Atletismo acontece dia 23, na Vila Olímpica de Manaus. O Xadrez está pré-agendado para os dias 23 e 24, em local a ser confirmado, enquanto o Wrestling está marcado para o dia 29, no ginásio da Assembleia Legislativa do Amazonas.

Conforme o presidente da FADE, professor Auricélio Andrade, os melhores estudantes-atletas das seletivas estaduais de Atletismo, Wrestling e Xadrez para os JEBs terão direito a passagem aérea, hospedagem e alimentação. A etapa nacional dessas três modalidades acontece no período de 17 a 25 de maio, em Aracaju (SE), junto com as disputas de Karatê e Tênis de Mesa.

Garanta sua participação

As inscrições para as três modalidades podem ser feitas na sede da FADE, localizada no ginásio Renné Monteiro. Outra forma é acessando o formulário on-line disponível na área de destaques no perfil da federação no Instagram. Informações: (92) 99335-3686 ou 99518-1646.

Outras modalidades

A FADE também informa que estão abertas as inscrições para as seletivas estaduais de Basquete 3×3 (até 20/03), Vôlei de Praia (até 20/03), Tênis de Mesa (até 25/03), além de Judô e Parajudô (até 29/03).

*Com informações da assessoria

Leia mais

Atleta de Iranduba faz rifa para participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu em SP

Amazonas FC visita o Maringá-PR disputando vaga na terceira fase da Copa do Brasil

Atleta do Pelci exalta programa após driblar crises de ansiedade por meio do esporte