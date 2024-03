VÍDEO: Filha de pastora escreve símbolos LGBTQIAP+ na Bíblia: “Ato profético”

A influenciadora Clara Tannure, filha da pastora evangélica Helena Tannure, causou revolta na web ao rabiscar uma Bíblia com símbolos representativos da comunidade LGBTQIAP+, durante sua participação no podcast Desvyados, do influenciador Betuel, no dia 3 de março. As informações são do site bnews.

Bissexual assumida, Clara afirmou que “todos têm seu lugar no reino do céu, independente da sexualidade”.

Vou fazer uma bandeira LGBT aqui, gente. Tá filmando? É um ato profético, viu? ‘Vamo tá aceitando’, em nome de Jesus, os viados, as sapatonas, os maconheiros. A Bíblia é para todes”, afirma.

“Não acho sábio e coerente pegar um material que é símbolo de reverência de uma religião e rabiscar”, escreveu um usuário criticando a atitude da jovem.

