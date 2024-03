Não há informações sobre a motivação do crime

Parintins (AM) – O corpo de uma mulher, identificada até o momento como “Jorgete”, foi encontrado por moradores do bairro da União, em Parintins, interior do Amazonas, em meio ao lixo, na manhã desta quinta-feira (21).

De acordo com as informações preliminares, o corpo da vítima foi encontrado pela própria população que passava pelo local, nas proximidades da Feira do Chicão Garcia.

A mulher estava de bruços, trajando uma blusa rosa e bermuda jeans. Não há informações sobre a motivação do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para atender a ocorrência e o caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

