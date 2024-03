Jair Bolsonaro confirma vinda a Manaus em maio

Manaus (AM) – O Deputado Estadual Delegado Péricles (PL) confirmou em suas redes sociais na quarta-feira (20), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) virá para Manaus no mês de maio. A notícia veio após Bolsonaro apoiar publicamente a pré-candidatura do Deputado Federal Capitão Alberto Neto (PL) à Prefeitura de Manaus.

Os bastidores da política apontam que a vinda do ex-presidente servirá para fortalecer a pré-candidatura de Alberto Neto à prefeitura, além de reforçar a chapa de vereadores da sigla. Na oportunidade, é esperado também que ocorra a tradicional motociata com os apoiadores, assim como aconteceu em 2022.

Após a derrota de Bolsonaro nas últimas eleições, é questionável o poder de influência do ex-presidente, que, recentemente, foi indiciado pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação na investigação que apura se houve fraude em certificados de vacinação contra a Covid-19.

Termômetro de popularidade

De acordo com o cientista político Carlos Santiago, o comparecimento de Jair Bolsonaro na cidade amazonense une o desejo de fortalecer a direita manauara e testar a popularidade do Capitão nas eleições municipais.

“A presença de Bolsonaro reforça o seu eleitorado, aproxima ainda mais os seus militantes, também cria uma ligação muito forte dele com o Capitão Alberto Neto; existe, mas é com o Menezes. É uma aposta do PL, dos bolsonaristas, dos estrategistas, a aproximação do Bolsonaro com o Capitão Alberto na cidade de Manaus, onde Bolsonaro tem uma popularidade forte, mas isso não significa que a eleição será polarizada na cidade de Manaus”, analisa o profissional.

Na opinião de Santiago, ao mesmo tempo, em que o apoio de Bolsonaro à Alberto Neto é benéfico, ele pode comprometer o futuro político do pré-candidato, já que, atualmente, o ex-presidente é alvo de investigação da Polícia Federal,

“É uma candidatura que pode crescer, mas também pode ter prejuízo, porque todas as campanhas que são focadas na figura de um líder, de um cacique político, elas podem crescer, mas também podem estagnar e até cair, porque vai depender das condições de popularidade política do cacique. Isso já aconteceu no passado com o Lula, quando o Lula enfrentou acusações, foi preso, e o capital político dele caiu a ponto de levar junto com a queda, outras lideranças políticas, inclusive no Estado do Amazonas”, destaca Carlos.

Apoio x propostas

Ainda de acordo com o cientista político, Alberto Neto precisa se destacar entre seus futuros concorrentes a pleito com propostas eficientes, sem se confiar 100% no apoio dado por Bolsonaro, já que, atualmente, os dois mais cotados pelas pesquisas para avançar para o 2º turno são David Almeida (Avante) e Amom Mandel (Cidadania).

“As pesquisas mostram que, até o momento, os candidatos que estão polarizando na preferência do eleitorado são Amom Mandel e David Almeida. Quando você tem uma candidatura que tem a sombra de uma grande liderança, você pode crescer, mas também corre o risco de ter uma queda se o líder passar por problemas sérios envolvendo, inclusive, prisão e corrupção. Por isso que é necessário ter um apoio, mas também ter autonomia própria, projetos, propostas, ideias, e não só ficar sobrevivendo a custa da imagem de um cacique político. Isso também é um desafio também para o pré-candidato de Bolsonaro aqui na cidade de Manaus”, finalizou Santiago.

Lançamento da pré-candidatura

Os diretórios estadual e municipal do Partido Liberal irão oficializar, nesta sexta-feira (22), a pré-candidatura do deputado federal Capitão Alberto Neto à prefeitura de Manaus.

Segundo a assessoria, durante a coletiva, o deputado vai falar sobre a vinda do presidente Bolsonaro para Manaus, apoio da direita nacional, andamento da composição da chapa e próximos passos da pré-candidatura.

