Vídeo: Morador flagra raio próximo ao seu apartamento durante tempestade

São Paulo (SP) – Em vídeo que viralizou nas redes sociais, mostra o momento em que um raio atinge próximo a um prédio em São Paulo durante o forte temporal que atingiu a cidade. O impacto é visível, e muitas faíscas são observadas.

O vídeo mostra as faíscas caindo na rua e nos telhados próximos da localização do morador. Não há informações se o raio atingiu a rede de proteção de um obra que estava em andamento ou se caiu na rede elétrica.

No momento do acontecido, chovia forte na cidade de São Paulo, que tem enfrentado problemas do temporal, já que mais de 400 mil imóveis ficaram sem luz por dias na capital paulista.

A oitava morte em decorrência do temporal que atingiu São Paulo na última sexta-feira (3) foi confirmada pela Defesa Civil Estadual. A vítima estava internada após ser atingida por uma árvore em Ibiúna, e não resistiu aos ferimentos.

Confira o vídeo:

Veja momento em que raio atinge casas durante temporal.

No último final de semana, os habitantes de São Paulo vivenciaram momentos de apreensão, já que a tempestade trouxe não apenas raios perigosos, mas também inundações e ventos fortes. A falta de energia que afetou estado teve um pico no final de semana, resultando em 3,7 milhões de pessoas sem luz no estado.

Nesta segunda-feira (6), a Enel foi notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). A companhia alega que essa foi a primeira vez que teve que lidar com um “acontecimento climático desse tamanho”. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também relatou que também moradores ficaram sem água.

Os moradores do estado relataram diversos episódios, desde a perda de alimentos até as dificuldades para trabalhar desde o temporal. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) apontou que 49% desses estabelecimentos tiveram prejuízos de leve a moderados devido à situação.

