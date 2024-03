Manaus (AM) – Os moradores do Parque Amazonense, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus, denunciaram ao Em Tempo, nesta terça-feira (26), que funcionários da Manaus Luz estão tentando retirar todos postes e refletores do campo utilizado pela população.

De acordo com o representante do movimento, Sérgio Leal, a comunidade tinha a iluminação pública aprovada e concedida pela Prefeitura de Manaus, antes do atual impasse com o novo proprietário.

“A gente sempre teve aval de um proprietário aqui, agora apareceu outro dono e há dois anos nós conseguimos colocar uma iluminação com o aval da prefeitura, e esse outro dono entrou para a retirada da iluminação. Então a comunidade não aceita essa retirada porque tem muitos anos de história, de luta que a comunidade faz”, relatou Leal.

Foto: Arquivo pessoal

Segundo os moradores, a Manaus Luz retirou dois postes do campo, o que compromete a segurança dos frequentadores do local. Na ação de retirada, a população tentou impedir, mas o caso acabou na delegacia. Atualmente, 10 postes permanecem no campo.

“Não houve informação nenhuma, chegaram aqui, foram tirando, arrancando, e nós nos unimos aqui e tomamos afrente; acabou em delegacia, houve acordo entre as duas partes e nós vamos pleitear esse espaço porque é de direito da comunidade”, destacou Sérgio.

O Em Tempo procurou a Prefeitura de Manaus para tratar do assunto, mas até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

Leia mais

Prefeitura faz ajustes finais em iluminação especial de ponte

Iluminação pública avança na comunidade Rosa Almeida

Prefeitura recupera iluminação furtada da ponte Benjamin Constant em Manaus