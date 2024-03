Vistoria aponta que prédio atingido por incêndio no Recife não tem risco de desabar

Recife (PE) – O prédio em construção atingido por um incêndio na Torre, Zona Oeste do Recife, na quinta-feira (28), passou por vistoria na manhã de hoje (29). De acordo com a Construtora Carrilho, responsável pela obra, não há risco de desabamento ou complicação da estrutura.

Equipe técnica da empresa, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros participaram da inspeção do Botanik Torre Flora, que fica na esquina da Rual Real da Torre com a Padre Anchieta. Não há, até o momento, informações sobre a causa da ocorrência.

“Na esteira das recomendações partidas dos órgãos responsáveis, a construtora está retirando as bandejas de proteção dos andares superiores para que a normalidade do entorno seja estabelecida. Registra, por oportuno, haver preservado o estado de coisas visando propiciar vistoria pelo Instituto de Criminalística (IC), com a brevidade que o caso reclama, de modo a que restem identificadas as causas do incêndio”, afirmou a Carrilho, em nota.

A Prefeitura do Recife, através do Centro de Operações (COP), informou que até as 20h todo o perímetro isolado por causa do incêndio será liberado aos moradores vizinhos, que precisaram sair de casa, pedestres e motoristas.

“A gestão municipal notificou a construtora do edifício e esta ficará responsável por remover todo o entulho consumido pelo fogo, a fim de liberar completamente a área para a população à noite ainda hoje. O perímetro de isolamento – ruas próximas e imóveis da vizinhança desocupados por segurança – já foi reduzido, ficando restrito ao entorno da construção, e o fornecimento de energia elétrica já começou a ser restabelecido”, explicou o comunicado.

A Carrilho informou que o empreendimento tem seguro e nenhum cliente da empresa será prejudicado. A construtora também disse que vai honrar os prazos contratuais de entrega da obra. O edifício deve ficar pronto em 2026.

