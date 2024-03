Amazonas já teve 1,8 mil cirurgias de catarata, com mutirão que iniciou em fevereiro

Manaus (AM) — O Governo do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), está realizando mutirão de cirurgias nas áreas de Oftalmologia, Proctologia, Mastologia e Ginecologia, no Hospital Delphina Aziz, na Zona Norte. As ações iniciaram em 23 de fevereiro. Neste sábado (30) foi realizada mais uma etapa como acompanhamento da secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud.

A secretária destaca que já foram realizadas 1,8 mil cirurgias de catarata, até o momento, cumprindo a meta estabelecida. Além das cirurgias de catarata, já foram realizados, em 40 dias de mutirão, 126 procedimentos na área de Ginecologia, 101 em Mastologia e 26 em Proctologia. As de catarata encerram neste sábado e as demais prosseguem até final de abril.

Nayara Maksoud destacou a importância da ação, para dar agilidade aos atendimentos e ampliar o acesso da população aos procedimentos, seguindo a orientação que vem sendo reforçada pelo governador Wilson Lima. “A determinação do governador é ampliar o acesso da população em todas as ações da rede estadual de saúde”, ressaltou.

Ela observou que, além do mutirão, o Hospital Delphina Aziz realiza, em média, 1.300 cirurgias por mês, em diversas especialidades, sendo 330 somente de catarata. A secretária disse, ainda, que o retorno dos pacientes, elogiando a rapidez no atendimento, é algo reconfortante para todos os agentes de saúde.

“Existe um retorno muito positivo a essa ação. Estamos muito contentes em ver a resposta dos pacientes, o sorriso no rosto dos nossos usuários”, frisou.

O diretor-executivo do hospital, Anderson Barros, disse que a equipe organizou todo um processo para a realização do mutirão de cirurgias. “Tudo foi feito com muito cuidado e empenho. A equipe se engajou e está realizando um trabalho com um excelente índice de produção e qualidade”, afirmou.

Pacientes atendidos

Emocionado, Moisés Batista, 69, contou estar fazendo a cirurgia de catarata no olho direito e, após o procedimento, vai aguardar o tempo determinado pelo médico para realizar o procedimento no lado esquerdo. “Me sinto bem, alegre e satisfeito. Agradeço à Secretaria de Saúde, ao Governo, hoje, graças a Deus, muita gente está se operando e se dando bem”, comentou.

Outra paciente, Ana Maria, 61, relatou que começou a sentir problemas na visão há cinco anos, porém nunca tinha procurado atendimento médico. Após uma consulta de rotina, a médica a encaminhou para o procedimento. Em pouco tempo, ela foi chamada para fazer a cirurgia de catarata.

“Eu não via uns dois metros longe da minha vista, eu já não enxergava mais. Hoje, eu posso olhar, posso até ler a minha Bíblia. Estou me sentindo muito bem. Tô ansiosa, porque estou feliz. Já fiz até um propósito: quando voltar da minha segunda cirurgia, vou cortar meu cabelo para doar”, prometeu.

