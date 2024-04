Sobe para 7 o número de mortos vítimas de atropelamento em procissão

Acidente aconteceu na tarde do domingo de Páscoa (31), em Jaboatão dos Guararapes

Recife (PE) – Aumentou para sete o número de mortos após um micro-ônibus atropelar fiéis que participavam de uma procissão no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na tarde do domingo de Páscoa (31). O acidente deixou outras 26 pessoas feridas.

Inicialmente, quatro mortes foram confirmadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A quinta morte foi confirmada pela prefeitura de Jaboatão por volta das 23h do domingo. Mais duas mortes foram informadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) na manhã desta segunda-feira (1º).

Apenas o nome de uma das vítimas foi divulgado até a última atualização desta reportagem. As sete pessoas que morreram no acidente foram:

Edson Maurício Barbosa, de 52 anos , que faleceu na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Ibura, na Zona Sul do Recife;

, que faleceu na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Ibura, na Zona Sul do Recife; Um idoso de 75 anos , que não resistiu aos ferimentos durante o atendimento;

, que não resistiu aos ferimentos durante o atendimento; Um idoso de 68 anos , que morreu na UPA da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife;

, que morreu na UPA da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife; Quatro mulheres de 21, 51, 53 e 66 anos: duas delas morreram antes de receber atendimento, uma no HR e outra na UPA da Lagoa Encantada no bairro da Cohab, na Zona Sul do Recife.

As outras 26 pessoas socorridas não tiveram os nomes divulgados. Segundo a SES, 11 tiveram alta e 15 continuam internadas nas seguintes unidades de saúde:

Dez feridos, com idade entre 5 e 67 anos, estão no Hospital da Restauração, no Derby, área central do Recife, dos quais quatro, incluindo a criança, estão em estado grave;

estão no Hospital da Restauração, no Derby, área central do Recife, dos quais quatro, incluindo a criança, estão em estado grave; Três mulheres de idades não divulgadas estão com quadro clínico estável no Hospital Dom Hélder, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana;

no Hospital Dom Hélder, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana; Dois pacientes — um homem de 47 anos e uma mulher de 59 anos — estão com quadro clínico estável na UPA da Imbiribeira, na Zona Sul da capital pernambucana.

*Com informações do g1

